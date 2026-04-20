Російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони на фронті, зокрема на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині та прикордонні Сумщини. Ворог намагається створити буферну зону в українському прикордонні, знову прорватися у Куп'янськ та прагне захопити Костянтинівку.

Найбільше атак ворога зараз припадає на Донеччину на райони міст Покровськ та Костянтинівка. Понад третина всіх штурмів росіян відбувається саме там.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 13 по 19 квітня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Кількість атак на фронті зростає. Минулого тижня російські війська 1 132 рази атакували позиції Сил оборони на всіх напрямках фронту. Найбільше атак було у неділю, 19 квітня, коли сумарно росіяни здійснювали штурми 206 разів.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 234 атаки;

Костянтинівський – 149 атак;

Гуляйпільський – 103 атаки;

Олександрівський – 41 атака;

Лиманський – 41 атака;

Харківський – 38 атак;

Куп'янський – 35 атак;

Придніпровський – 27 атак;

Слов'янський – 21 атака;

Сумський – 17 атак;

Краматорський – 17 атак;

Оріхівський – 6 атак.

Попри всі російські атаки лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування росіян у прикордонні Сумщини

Погіршується ситуація у Сумській області в районі Краснопілля. Там ворог продовжує просування на утвореному раніше плацдармі.

Минулого тижня російські війська прорвалися в села Миропільське, Проходи й Мар'їне. Також ворог закріпився в селі Степок і просунувся в бік Новодмитрівки й Таратутиного.





Ситуація в прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається на Слов'янському напрямку

У весняно-літній кампанії російської армії Слов'янськ посідає особливе місце, однак темпи просувань з кожним тижнем у ворога стають все меншими й меншими. Проте є.

Минулого тижня ворог просунувся поблизу села Різниківка, або ж, радше, закріпився на нових позиціях у великій сірій зоні, котра охоплює Різниківку, Каленики, Закітне і території між ними.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог штурмує Родинське

Покровський напрямок залишається одним із найважчих по всьому фронту. Зараз ворог зосереджений як на завершенні окупації Мирнограда і Покровська, так і на захопленні Гришиного, Родинського і подальшого наступу на Білицьке.

Минулого тижня російські війська просунулися у південній частині Родинського та в районі Червоного Лиману. Також ворог просунувся в Гришиному, біля Котлиного та біля Новоолександрівки.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в районі Гуляйполя

Гуляйпільський напрямок також залишається пріоритетним для ворога. У неділю 19 квітня ворог здійснив аж 33 штурми на цій ділянці, при тому що протягом тижня кількість атак коливалася від 10 до 13 щодня.

Ворог мав просування у західній частині Гуляйполя та в бік села Зелене. Інших змін на ділянці протягом минулого тижня не було.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Минулого тижня на більшості напрямків ворог не мав жодних просувань. Росіяни продовжують спроби наступу і мають доволі амбітні плани на нову кампанію, але їх руйнують Сили оборони України, які вже зірвали масований штурм Лимана, зупиняють ворога на Слов'янському напрямку, тримають рубежі біля Костянтинівки та Куп'янська й багатьох інших міст та сіл.