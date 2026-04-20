Российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны на фронте, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и пограничье Сумской области. Враг пытается создать буферную зону в украинском пограничье, снова прорваться в Купянск и стремится захватить Константиновку.

Больше всего атак врага сейчас приходится на Донецкую область на районы городов Покровск и Константиновка. Более трети всех штурмов россиян происходит именно там.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 13 по 19 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

Количество атак на фронте растет. На прошлой неделе российские войска 1 132 раза атаковали позиции Сил обороны на всех направлениях фронта. Больше всего атак было в воскресенье, 19 апреля, когда суммарно россияне осуществляли штурмы 206 раз.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 234 атаки;

Константиновское – 149 атак;

Гуляйпольское – 103 атаки;

Александровское – 41 атака;

Лиманское – 41 атака;

Харьковское – 38 атак;

Купянское – 35 атак;

Приднепровское – 27 атак;

Славянское – 21 атака;

Сумское – 17 атак;

Краматорское – 17 атак;

Ореховское – 6 атак.

Несмотря на все российские атаки линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Константиновском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение россиян в приграничье Сумской области

Ухудшается ситуация в Сумской области в районе Краснополья. Там враг продолжает продвижение на образованном ранее плацдарме.

На прошлой неделе российские войска прорвались в села Миропольское, Проходы и Марьино. Также враг закрепился в селе Степок и продвинулся в сторону Новодмитровки и Таратутино.





Ситуация в приграничье Сумской области / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается на Славянском направлении

В весенне-летней кампании российской армии Славянск занимает особое место, однако темпы продвижений с каждой неделей у врага становятся все меньше и меньше. Тем не менее есть.

На прошлой неделе враг продвинулся вблизи села Резниковка, или, скорее, закрепился на новых позициях в большой серой зоне, которая охватывает Резниковку, Каленики, Закотное и территории между ними.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг штурмует Родинское

Покровское направление остается одним из самых тяжелых по всему фронту. Сейчас враг сосредоточен как на завершении оккупации Мирнограда и Покровска, так и на захвате Гришиного, Родинского и дальнейшего наступления на Белицкое.

На прошлой неделе российские войска продвинулись в южной части Родинского и в районе Красного Лимана. Также враг продвинулся в Гришино, возле Котлино и возле Новоалександровки.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в районе Гуляйполя

Гуляйпольское направление также остается приоритетным для врага. В воскресенье 19 апреля враг совершил аж 33 штурма на этом участке, при том, что в течение недели количество атак колебалась от 10 до 13 ежедневно.

Враг имел продвижение в западной части Гуляйполя и в сторону села Зеленое. Других изменений на участке в течение прошлой недели не было.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе на большинстве направлений враг не имел никаких продвижений. Россияне продолжают попытки наступления и имеют довольно амбициозные планы на новую кампанию, но их разрушают Силы обороны Украины, которые уже сорвали массированный штурм Лимана, останавливают врага на Славянском направлении, держат рубежи у Константиновки и Купянска и многих других городов и сел.