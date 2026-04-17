15 апреля 2025 года Министерство внутренних дел Украины объявило об историческом решении – создания первых двух корпусов в Нацгвардии на базе бригад "Азов" и "Хартия". Фактически это стало частью крупнейшей реформы военного времени, а именно – перехода на корпусную систему управления в Силах обороны.

С момента объявления о создании корпусов прошел год. За это время 1-й и 2-й корпуса Национальной гвардии уже провели успешные операции в Харьковской и Донецкой областях в кооперации с другими подразделениями Сил обороны. Однако процесс формирования все еще не завершен, потому что реформа во время большой войны имеет и много вызовов.

Как формировались корпуса, каковы их основные достижения за этот год, какие препятствия были на пути и с какими рисками пришлось сталкиваться? Обо всем этом и не только читайте в материале 24 Канала.

Сформированы ли корпуса полностью?

Один год – много или мало? Ответ на этот вопрос зависит от того, о чем именно идет речь. Год для реформы, пожалуй, это много, но если это изменения в воюющей армии? Вопрос открытый.

Год назад официально объявили о создании 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса "Хартия" на базе одноименных 12-й и 13-й бригад. Приказ о создании корпусов министр внутренних дел Игорь Клименко подписал еще 7 марта 2025 года. В состав корпусов вошли бригады оперативного назначения НГУ (бригады "Гвардии наступления"), а также другие бригады, которые были привлечены к выполнению задач на фронте.

И в этом была первая сложность реформы. Она обусловила необходимость перемещать бригады в свои корпуса в единую полосу ответственности. И делать это в условиях большой активности штурмов противника на многих участках.

Однако командующий Национальной гвардии Александр Пивненко уверен, что темпы формирования корпусов хорошие. В комментарии 24 Каналу генерал-майор отметил, что с момента создания корпусов приходилось действовать быстро, но результаты заметны.

За это время удалось не просто выстроить управление и наладить работу с подразделениями, а сделать ее действенной. Сначала пришлось очень быстро формировать штабы, выстраивать логистику, усиливать артиллерию. Впоследствии добавили артиллерийские бригады, штурмовые полки и полки беспилотных систем. Это те средства, которые нужны для усиления возможностей и оперативного реагирования на угрозы на том или ином направлении... Полностью ли сформированы? Я бы сказал так: это уже целостные организмы с четким управлением, но развитие продолжается.

– говорит Пивненко.



В самих корпусах говорят, что процесс формирования продолжается. Например, начальник штаба 1-го корпуса "Азов" Арсен "Лемко" Дмитрик говорит, что за год удалось воплотить половину плана, который был создан ранее.

Мы на экваторе формирования корпуса, потому что план, который мы себе прописали – на годы. Такая реформа не делается за год, тем более в боевых условиях, потому что это целая система и нужна стратегия, чтобы она была эффективной. Для чего вообще мы создавали корпуса? Для перестройки систем управления, чтобы был определенный участок фронта, который держит определенное подразделение, у которого есть свои подразделения, которые могут этот участок держать,

– объясняет "Лемко".



Во 2-м корпусе "Хартия" параллельно продолжается развитие сразу нескольких направлений. Заместитель командира корпуса Владимир Лысюк в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас идет работа над созданием собственных подразделений в подчинении командира корпуса, развитие программы обучения и подготовки личного состава, который реализуют совместно с 3-м армейским корпусом и развитие технологий.

Главные вызовы в реформе

Реформа во время войны имеет несколько вызовов. И они известны с прошлого года:

необходимость проведения ротации, чтобы собрать подразделения корпуса в определенной зоне ответственности;

потребность в большом количестве офицерского состава для управления корпусом и подразделениями;

потребность в личном составе на фоне нехватки людей в войске в целом.

В 1-м корпусе НГУ говорят, что за год удалось собрать в зоне ответственности почти все свои бригады. Процесс продолжается, поскольку ротации нужно проводить так, чтобы это имело как можно меньше негативных последствий.

Еще продолжается реформа по подразделениям, чтобы собрать все бригады в корпусе. Над этим работаем и это одна из стратегических задач. Потому что порой снятие подразделения с одного участка и его замена приводит к потерям личного состава и территории. Поэтому процессы идут поэтапно и проводятся там, где это позволяет текущая ситуация,

– говорит Арсен Дмитрик.

Во 2-м корпусе ситуация сложнее – значительная часть подразделений до сих пор не переведена в полосу ответственности корпуса "Хартия". Заместитель командира корпуса говорит, что это является серьезным вызовом, но сейчас приоритет №1 – собрать все подразделения.

Наша основная задача сейчас и наши усилия направлены на это. Но пока наши основные бригады стоят на важных направлениях и без них фронт может посыпаться. Поэтому мы их еще не собрали в своей операционной полосе,

– говорит Владимир Лысюк.



Командующий Нацгвардии Александр Пивненко говорит, что приоритетом сейчас является стабильность фронта, поэтому и перемещение бригад происходят постепенно. Однако в прошлом году удавалось делать это даже на сложных участках фронта в Донецкой области. Генерал-майор отмечает, что работа подразделений в пределах одного корпуса имеет заметный эффект.

Когда подразделения работают в пределах одного корпуса, значительно проще координировать артиллерию, разведку, обеспечение. Это уже дает ощутимый эффект. Полной привязки всех бригад к корпусам еще нет, но мы к этому планомерно движемся. Но приоритет – это стабильность фронта,

– отмечает Пивненко.

Еще одним вызовом являются люди, точнее их нехватка. Речь идет не только о личном составе, но и офицерском. В то же время начальник штаба корпуса "Азов" говорит, что в обеспечении кадрами также существенный прогресс, ведь со стороны командования НГУ и руководства МВД в течение этого года значительное внимание уделялось на формирование и обеспечение корпусов.

Сейчас в корпусе огромное количество молодых офицеров, и многие из них пришли в 1-й корпус не только с НГУ, но и других структур.

Преимущества корпусной системы на примере Нацгвардии

Арсен "Лемко" Дмитрик, начальник штаба 1-го корпуса "Азов" отмечает, что реформа позволила создать субъектные подразделения, которые заменят временные объединения – оперативно-тактическую группировку войск, оперативно-стратегическую группировку войск и тому подобное. И бригады, полки и батальоны не будут переходить во временное подчинение.

Мы создали субъектное подразделение, которое имеет свои штатные подразделения, которые управляют, понимают и видят, для чего нужно вкладываться. И это главное. Потому что раньше мы имели ситуацию, где можно было вкладываться в любую бригаду, а потом ее забирают в другую группировку,

– говорит "Лемко".

Заместитель командира 2-го корпуса "Хартия" Владимир Лысюк отмечает, что во временных структурах как подразделения, так и офицеры были на ротационной основе. В то же время в корпусе этого нет и это позволяет руководству понимать возможности подразделений и быть полностью осведомленным в ситуации.

Во временных объединениях специалисты по различным направлениям прибывали на определенный период, входили в общее состояние дел, но потом снова происходили замены, прибывали новые люди с новым видением и пониманием. Сейчас же ты знаешь людей, знаешь бригады, знаешь способности,

– отмечает Лысюк.

Александр Пивненко подчеркивает, что прежде всего командиры корпусов получили преимущество во времени – то есть значительная часть решений может приниматься быстро на уровне корпуса, что в условиях войны имеет большое влияние.

У командиров появились необходимые инструменты: собственные штабы, разведка, артиллерия, логистика. Они видят картину шире и могут действовать быстрее. Раньше многие решения требовали дополнительных согласований. Теперь значительную часть вопросов закрывают на уровне корпуса. Это экономит время, а на войне это критично,

– подчеркивает командующий НГУ.



Корпуса создают собственные ударные подразделения, в частности БПЛА и артиллерии. В "Азове" объясняют, что бригады являются щитом, который держит фронт, однако нужны подразделения для атак. В 1-м корпусе это артиллерийская бригада, полк БПЛА, дивизион ПВО и отряд специального назначения "Туман".

Также артиллерийскую бригаду, полк беспилотных систем "Лава" и дроново-штурмовой полк создали в "Хартии". Командир полка БПС Владимир Мирчук говорит, что корпус играл важную роль в формировании подразделения, ведь сейчас довольно непросто сформировать необходимый костяк. Однако "Хартии" удалось.

Очень непросто сформировать костяк подразделения на пятый год полномасштабной войны. Костяк подразделения формируется из людей, которые имеют боевой и управленческий опыт. Собственно здесь есть большая заслуга корпуса и одна из его задач – обеспечить правильным личным составом командование, штаб, соответствующие службы и секции того или иного подразделения, в том числе и полка беспилотных систем. Здесь самому не справиться. Корпус предоставлял кандидатов, мы с ними связываемся, проводим собеседование и если мы на одной тональности, имеем одинаковые взгляды и они имеют соответствующий опыт, то отбираем их,

– объясняет Мирчук.



Полк "Лава" работает с БПЛА различных типов, в частности "крыльями", то есть дронами самолетного типа, и мультироторами. Однако в рамках полка также сформировали роту НРК, которая уже имеет опыт успешных операций в зоне ответственности корпуса.

Добропольская операция и 1-й корпус НГУ

В прошлом году 1-й и 2-й корпуса Нацгвардии были привлечены к двум едва ли не самым знаковым операциям 2025 года.

В августе российские войска осуществили инфильтрацию недалеко от города Доброполье на Покровском направлении. За считанные дни враг просочился более чем на 10 километров и занял населенные пункты, которые были относительно тыловыми. Однако пока россияне не подтянули резервы, артиллерию, операторов БПЛА и не установили полного контроля над зоной прорыва, Силы обороны начали срочное реагирование.

В частности 1-му корпусу НГУ "Азов" в координации с другими подразделениями Сил обороны за считанные дни удалось зачистить несколько сел и остановить вражеский прорыв. За следующие 2 месяца так называемый "добропольский прорыв" удалось полностью ликвидировать, а территорию – зачистить.

Добропольская операция знаковая не только для 1-го корпуса, а для всей страны или даже мира. У нас появился тот самый козырь, о котором говорил один президент. Также она была знаковой, потому что в операции объединились различные структуры и это был один из новых типов взаимодействия, что дало свой результат. Силы беспилотных систем, ДШВ, Штурмовые войска, НГУ, полиция, ВСУ, СБУ объединились и создали объединенный центр и все работали для общей задачи. Это дало большой результат – освобожденная территория, десятки тысяч потерь врага и замена двух российских генералов,

– говорит "Лемко", начштаба корпуса "Азов".

Командующий НГУ Александр Пивненко говорит, что Добропольская операция – один из примеров того, насколько важным является быстрое реагирование, возможности для которого дает корпусная система.

Подразделения в составе 1-го корпуса "Азов" смогли быстро среагировать на сложную ситуацию на Добропольском направлении и стабилизировать ее вместе с другими силами обороны. На самом деле в условиях наступления противника каждая минута и час имеет значение, особенно если речь идет о принятии решения, применения подразделений и имеющихся огневых средств,

– говорит генерал-майор.

За время Добропольской операции 1-й корпус НГУ "Азов" уничтожил;

7 575 россиян (+4 995 ранены);

41 танк (+15 поврежденных);

139 боевых бронированных машин (+24 повреждены);

114 орудий (+146 повреждены);

8 минометов (+11 повреждены);

4 самоходные артиллерийские установки;

2 реактивные системы залпового огня (+4 поражены);

2 средства ПВО;

1 725 БПЛА самолетного типа;

524 коптерных БПЛА;

59 пусковых установок БПЛА (+99 поражены);

1 220 единиц автомобильной техники (+143 повреждены);

3 единицы спецтехники (+1 поражена);

2 135 инженерно-фортификационных сооружений и командных пунктов (+481 поражен);

39 складов хранения топлива;

42 склада хранения боекомплекта;

503 средства связи и РЭБ (+24 поражены).

Также 114 россиян удалось взять в плен. Начальник штаба корпуса "Азов" Арсен "Лемко" Дмитрик отмечает, что это только те потери, которые точно подтверждены, поэтому цифры могут быть больше.

Интересно! Во время Добропольской операции удалось освободить около 180 километров квадратных украинской земли. Зачищено в ходе операции было более 200 километров квадратных.

Но если уж говорить о потерях врага, то с 1 августа 2025 до 13 апреля 2026 подразделениям корпуса НГУ "Азов" удалось ликвидировать и уничтожить;

18 641 противника (+ 11 561 раненый и 223 пленных);

74 танка (+34 пораженных);

234 боевые бронированные машины (+58 пораженных);

220 орудий (+421 поражена);

15 минометов (+19 пораженных);

7 самоходных артиллерийских установок (+10 пораженных);

21 реактивная система залпового огня (+12 повреждены);

9 средств ПВО;

11 283 БПЛА самолетного типа;

2 629 БПЛА коптерного типа;

215 пусковых установок БПЛА (+673 повреждены, 6 – трофейные);

2 552 единицы автомобильной техники (+368 поражены);

196 единиц спецтехники (+15 поражены);

3 069 инженерно-фортификационных сооружений и командных пунктов (+4 496 поражены);

87 складов хранения горючего (+41 поражен);

110 складов боекомплекта (+18 поражены);

2 165 средств связи и РЭБ (+8 пораженных).

Купянская операция и 2-й корпус НГУ

Осенью частью еще одной знаковой для Украины операции стал 2-й корпус НГУ "Хартия". Совместно с подразделениями других родов войск корпус НГУ создал совместный центр, в рамках которого координировали действия и планировали дальнейшие шаги. Результатом стало освобождение Купянска от россиян и возвращение под контроль сел Мирное, Радьковка, Кондрашовка с прилегающими территориями.

Нам удалось достичь своих целей, уничтожить более полутора тысяч личного состава противника и остановить просачивание на север Купянска. Это показательный пример качества управления, планирования, организации и координации. Это, как мы называем, разведка, решение и удар,

– говорит заместитель командира корпуса Владимир Лысюк.

Поисково-ударная группировка "Хартия", в которую вошли 13-я бригада оперативного назначения НГУ, 475-й штурмовой полк CODE 9.2 92-й ОДШБр, Инозесный Легион ГУР МО и 144-я отдельная механизированная бригада, справилось со своей задачей и помешало попытке оккупации Купянска, хотя в России отказывались воспринимать реальность и заявляли о якобы полном контроле над городом. Однако обращение президента Владимира Зеленского, записанное на окраине города, разбивало все выдумки пропаганды, которые пытались всячески отрицать результат украинского войска.

Также в боевой операции в Купянске участвовала рота НРК полка БПС "Лава". Роботизированные комплексы выполняли задачи, связанные с логистикой и эвакуацию, однако также было и успешное боевое применение.

Был обнаружен противник в определенных укреплениях – это были здания. Поэтому была осуществлена комбинированная операция с применением огневого поражения и наземных дронов для уничтожения этих укрытий,

– говорит командир полка "Лава" Владимир Мирчук.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко отмечает, что основной сложностью Купянской операции была необходимость перехватить инициативу и выбить россиян из городской застройки. Однако Силы обороны, в частности бойцы 2-го корпуса со своей задачей справились.

2-й корпус НГУ "Хартия" на Купянском направлении действовал достаточно эффективно. Там важно было не только сдержать противника, но и перехватить инициативу. А дальше – выбить остатки сил противника из городской застройки. Такая задача в условиях фронта, которые мы имеем сейчас, это достаточно комплексный подход. Это о большом количестве дронов в воздухе, килл-зоны, тщательную разведку, продуманные штурмы,

– отмечает генерал-майор.

За время Купянской операции 2-й корпус НГУ "Хартия" уничтожил 1 027 российских захватчиков, 291 оккупанта ранили и еще 13 взяли в плен.

С августа 2025 года 2-й корпус "Хартия" в своей полосе ответственности в Харьковской области уничтожил:

4 269 оккупантов;

161 единицу вооружения;

1 838 единиц техники;

17 187 беспилотников и наземных роботизированных комплексов;

8 486 фортификаций и сооружений.

Люди и/или техника – что нужно корпусам?

Командующий НГУ Александр Пивненко говорит, что среди вызовов сейчас – рост роли дронов на войне. Например, на отдельных направлениях враг увеличил применение БПЛА в 3 – 5 раз. Поэтому постоянно нужно масштабировать не только подготовку будущих пилотов, но и сами подразделения. Похожая ситуация и с артиллерией и бронетехникой.

Пока продолжаются активные боевые действия, сказать, что ее достаточно – не будет возможности. Потребность остается постоянной. Я регулярно бываю в подразделениях, и все ключевые вопросы решаем в тесном взаимодействии с руководством МВД, с Главнокомандующим ВСУ,

– говорит Пивненко.



Хотя с переходом на корпуса закупки вооружения и техники стали более системными, однако рост роли БПЛА стимулирует создание новых беспилотных полков. А это уже требует новых специалистов, поэтому рекрутинг и мобилизация продолжаются, потому что корпусам нужны разные специалисты от операторов до технических специалистов.

Заместитель командира 2-го корпуса "Хартия" Владимир Лысюк отмечает, что сейчас, как и во всем войске ощутима нехватка людей. И это вызов, особенно когда надо создавать новые подразделения в пределах корпуса. Однако в "Хартии" нашли выход.

Мы пошли другим путем – когда надо создать артиллерийскую бригаду, мы создаем подразделения, например дивизионы, в наших бригадах и оттуда берем костяк и наполняем его новыми людьми. Создавая полки мы сокращали определенные батальоны, формировали костяк, который имеет боевой опыт и навыки и развиваем дальше. Это сложный процесс,

– объясняет Лысюк.

Начштаба 1-го корпуса "Азов" "Лемко" подчеркивает, что корпусам нужны 3 вещи – все их подразделения, человеческий ресурс и технический. И в последних двух пунктах нет "или", потому что наличие техники без людей и людей без техники – одинаково провальные. И важны не только ресурсы, но и то, как их использовать.

Мы объясняем даже нашим партнерам, что нужен не только технический, но и человеческий ресурс и прежде всего важна тактика. Вот к примеру Россия – гегемон мира с огромными ресурсами. Но эта война показывает, что если против тебя умный противник, то сложно воевать. Поэтому важна тактика применения и людей, и дронов,

– говорит "Лемко".

Какие планы у корпусов в дальнейшем?

Очевидно, что оба корпуса НГУ будут продолжать процесс сбора всех своих подразделений и создания и масштабирования уже имеющихся. Современная война требует мгновенной реакции на вызовы, поисков новых решений и подходов, поэтому это приоритет.

1-й корпус еще в прошлом году создал себе план, на реализацию которого, как отмечает начштаба корпуса "Лемко", нужно еще около 2 лет.

Один из принципов, которого сейчас придерживаются в корпусе – сохранение истории подразделений. Хотя ядром корпуса стала 12-я бригада "Азов", однако бригады, объединенные в корпус, имеют свою историю и свои достижения.

Мы приняли глобальную стратегию по истории подразделений, чтобы не было своеобразного поглощения. Например, у нас есть бригада "Буревій". Она и дальше работает, она дальше является субъектом, она имеет что показать, у нее есть опыт. Мы обмениваемся им в пределах корпуса и помогаем друг другу,

– говорит "Лемко".

2-й корпус "Хартия" тоже имеет амбициозные планы на будущее. Конечно, их не раскрывают, однако заместитель командира корпуса Владимир Лысюк говорит, что основная философия, которая внедряется, базируется на mission command, то есть на управлении подразделениями через постановку задач, но при этом исполнители имеют определенную свободу действий.

Относительно планов, потому что в "Хартии" держат их в секрете по очевидным причинам.

Конечно, мы стремимся выйти на государственные границы. Однако карты дальше раскрывать не буду. Мы будем дальше работать, мы знаем нашу цель, нашу миссию и каждый формирует на местах свой план действий. Есть свои ограничения, есть свои дедлайны и мы движемся стратегическим планом командира корпуса. И я думаю, что все удастся,

– отмечает Владимир Лысюк.

Оправдала ли себя корпусная реформа?

Командующий Нацгвардии процессом формирования корпусов доволен, несмотря на все вызовы в самих корпусах реформу оценивают положительно. И корпуса уже проявили себя в операциях.

То есть однозначно корпусная реформа оправдала себя, если говорить о кейсе Нацгвардии. Более того, это подтверждает мнение о том, что война – лучшее время для изменений и реформ. "Лемко" с 1-го корпуса вообще уверен, что все реформы войска мы должны воплотить пока идет война, поскольку после ее завершения нужно будет разбираться с другими вызовами и тогда мало кому будет приоритетом реформирования войска.

Корпуса НГУ – одни из первых в Силах обороны, которые появились в рамках новой реформы. Они сотрудничают с другими корпусами, которые также были созданы в рамках реформы войска. Например, 1-й корпус работает с 7-м корпусом ДШВ, а 2-й – с 3-м армейским корпусом.

Однако корпусам еще нужно время для полного формирования, что позволит окончательно утвердить эту систему и отойти от временных ОТГВ, ОСГВ, УВ, ОК. Однако старт есть и он довольно успешный.