Українські підрозділи продемонстрували високий рівень професіоналізму та координації під час проведення операції. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Дивіться також "Таке буває дуже рідко": Андрющенко повідомив про дивні переміщення техніки росіян

Що відомо про відновлення контролю над ключовою ділянкою на Харківщині?

Сили оборони України продовжують успішно зміцнювати позиції на Харківському напрямку. Віктор Трегубов повідомив, що українські війська відновили контроль над невеликою ділянкою між селищами Амбарне та Мілове. За його словами, на цій території противника відтіснили, що дозволило повернути контроль над стратегічно важливою ділянкою.

Там (Харківщина – ред.) справді є невеличка ділянка між Амбарним та Міловим, на якій росіян відтіснили та відновили контроль,

– сказав він.

Водночас на Лиманському та Куп’янському напрямках ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються активними діями прорвати оборону, особливо на плацдармі лівого берега річки Оскіл, зокрема у районах Вовчанська, Стариці та Куп’янська-Вузлового. Там тривають інфільтраційні дії ворога, проте безпосередньо населені пункти поки що не під загрозою.

"У першу чергу, вони (окупанти – ред.) намагаються лізти на Лиманському і Куп’янському напрямках, особливо зі східної сторони на наш плацдарм на лівому березі Осколу – ось там є певні активності. Там є, звісно, і пересування, в тому числі в районі Вовчанська, Стариці, але це звичне (явище – ред.)", – розповів Трегубов.

Просування вперед далося ціною мужності та високого рівня професійної роботи штурмових підрозділів, операторів безпілотних літальних апаратів та артилерії. Військові системно закріплюють контроль над територією, забезпечуючи надійність оборони та безпеку місцевого населення.

Чому село Амбарне таке важливе?