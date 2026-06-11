За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

00:16, 12 червня

БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.

00:14, 12 червня

БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.

00:09, 12 червня

БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

00:08, 12 червня

БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.

00:02, 12 червня

БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.

23:42, 11 червня

Відбій тривоги через загрозу "Орешника". Атака "Шахедами" – триває.

23:32, 11 червня

Увага! Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Імовірний пуск ракети "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги,
– пише телеграм-канал monitor.

23:31, 11 червня

Загроза застосування балістичного озброєння.

23:30, 11 червня

Київ – повітряна тривога.

22:50, 11 червня

БпЛА курсом на м.Запоріжжя з Півдня.

22:40, 11 червня

Безпілотник влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Кобзар.

Одна людина травмована склом, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:17, 11 червня

У Сумах також було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:02, 11 червня

У Херсоні було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:01, 11 червня

БпЛА на Полтавщині, курс західний.