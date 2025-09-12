В мережі з'являлися повідомлення, що такі ж труби нібито застосовують для проходу в Покровськ, але відео насправді знято під Куп'янськом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як росіяни просуваються газовими трубами до міст?
Як зазначає ресурс, російська армія використовує газову трубу, щоб долати річку Оскіл і заходити в Куп'янськ. Такий спосіб фіксують вже втретє. Раніше аналогічне відбувалося в Авдіївці та біля Суджі.
За даними аналітиків, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого. Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб. Росіяни облаштували собі місця для відпочинку та запаслись продуктами.
Просування росіян газовою трубою до Куп'янська: дивіться відео
Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота,
– йдеться в повідомленні.
Ці групи без серйозних втрат доходять до Радьківки, а потім пересуваються південніше у ліс, який вони окупували. Далі вони розподіляються в Куп'янську та доходять до залізниці.
Головне про ситуацію на фронті
За даними Інституту вивчення війни, днями ЗСУ просунулися на північ Сумщини та Лиманському напрямку. Там українські захисники повернули під контроль Безсалівку.
Село Колодязі не захоплене російськими військами. Таку інформацію підтвердили в ОСУВ "Дніпро". Також військові підтвердили, що українські Сили оборони тримають позиції.
Зеленський заявив, що наступальна операція росіян на Суми повністю провалилася. Окупантам завдано втрат. Україна продовжує відбивати штурми російської армії на Донеччині та Запоріжжі.