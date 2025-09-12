Однак українські Сили оборони протидіють ворожим військам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОСУВ "Дніпро" Олексія Бєльського "Укрінформу".

Яка ситуація в районі Колодязів?

За словами речника ОСУВ "Дніпро", росіяни не припиняють наполегливо намагатися обійти Колодязі з півдня, а також здійснюють штурмові та інфільтраційні заходи з метою проникнення до села зі сходу та півночі.

Бєльський зазначив, що з наближенням активних бойових дій більша частина місцевого населення була евакуйована, а значна частина домогосподарств знищена російськими ударами КАБів, артилерії та FPV-дронів.

Він додав, що минулої доби на Лиманському напрямку, окрім Колодязів, окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Середнього та Ставки.

На Лиманському напрямку противник не відмовився від своєї основної мети – захоплення або обхід Лиману із наступним проривом і взяттям під контроль Слов’янська,

– зазначив Бєльський.

А також запевнив, що Сили оборони не дають росіянам змоги вийти навіть на околиці Лиману чи обійти його з півночі чи півдня.

