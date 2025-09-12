Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

На яких напрямках відбулося найбільше боїв?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку точилося 13 боїв у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп'янському напрямку окупанти 7 разів йшли в атаку. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп'янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог 2 рази без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Яка ситуація на фронті?