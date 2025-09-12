Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

На каких направлениях произошло больше всего боев?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 5 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении велось 13 боев в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении оккупанты 7 раз шли в атаку. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголовое, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении россияне совершили 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Ореховском направлении противник совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг 2 раза без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Какая ситуация на фронте?