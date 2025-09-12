Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя, передает 24 Канал.
Где продвинулись россияне?
Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты захватили населенный пункт Среднее (северо-запад от Лимана).
Также полковник ВСУ сообщил, что небольшие группы российских военных пытаются проникнуть и закрепиться в Шандриголовом. Он отметил, что российское командование сместило акцент с продвижения на северо-запад от Лимана к реке Оскол на направление непосредственно на юго-запад – к самому Лиману.
К сожалению, захватчики также имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Согласно геолоцированных кадров за 11 сентября, российские войска продвинулись:
- в полях на север от Белой Горы (юго-восток от Константиновки);
- на запад вдоль дороги T0516 Торецк – Константиновка в районе Нелиповки (юго-восток от Константиновки).
- до защитной лесополосы на север от Яблоновки (юго-запад от Константиновки).
Российские войска недавно захватили несколько населенных пунктов на Днепропетровщине: Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград, Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового (юго-восток от Великомихайловки).
Обстановка на фронте / Карты ISW
Какая общая ситуация на фронте?
- Российский блогер заявил, что оккупационные войска на Северском направлении впервые применяют тактику создания "зон поражения" вдоль украинских наземных коммуникационных путей. "Зона поражения" вероятно означает территорию непосредственно возле передовой, где масса тактических ударных и разведывательных дронов создает повышенную угрозу любой технике или личному составу, входящему в эту зону.
- Количество штурмов на Северском направлении постоянно растет, а ситуация на участке обостряется. Серая зона уже вплотную подошла под границы Северска. Очевидно, битва за город может стать одной из ключевых этой осенью.
- Командир украинской роты, действующей в направлении Покровска, сообщил 11 сентября, что украинские войска стабилизировали фронт в выступлении Доброполья, но российские дроны теперь способны проще поражать украинские наземные коммуникации, чем к продвижению российских войск в направлении Доброполья.
- Главком Александр Сырский заявил, что российские войска вынуждены отложить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения в Донецкую область из-за действий украинских сил.