О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 1 по 7 сентября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели произошло 1 200 боевых столкновений на фронте, больше всего атак было именно в Донецкой области. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 330 атак;

Новопавловское направление – 170 атак;

Лиманское направление – 146 атак;

Северское направление – 110 атак;

Торецкое направление – 70 атак;

Харьковское направление – 64 атаки;

Сумское направление – 52 атаки;

Краматорское направление – 44 атаки;

Ореховское направление – 14 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 12 атак;

Гуляйпольское направление – 0 атак.

На Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений остается стабильно высоким. В то же время на Северском направлении количество штурмов со стороны российских войск возросло в несколько раз. При этом вражеская активность на Херсонщине существенно снизилась, а на Гуляйпольском направлении и вовсе штурмов со стороны захватчиков не было.

В то же время линия фронта не претерпела изменений на Краматорском, Торецком, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Россияне продвинулись на Сумщине

На Сумщине продолжаются тяжелые бои. Более того, почти по всей линии границы российские ДРГ продолжают попытки прорыва, однако Силы обороны ликвидируют вражеские группы. В то же время продолжаются бои в районе ранее захваченных россиянами сел Сумской области. На прошлой неделе россиянам, к сожалению, удалось продвинуться в Юнаковке.





Ситуация на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Харьковщине

Продолжаются тяжелые бои и в Харьковской области. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись возле села Красное Первое на Харьковском направлении.





Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время продолжаются ожесточенные бои возле Купянска. Село Мирное, которое было освобождено неделей ранее, перешло в серую зону – там продолжаются бои.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Также россияне имели продвижение южнее Купянска в районе села Степная Новоселка.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Хотя россияне декларируют, что в рамках так называемых переговоров они претендуют на 4 украинские области (которые, кстати, требуют полностью), наступательные действия на Сумщине и Харьковщине показывают, что враг заинтересован не в конкретных регионах, а в захвате всей Украины.

Что происходит на Лиманском направлении?

На Лиманском направлении ситуация довольно сложная. Если на северном фланге Силам обороны удается удерживать давление вражеских войск, то на южном – ситуация хуже. И все же на прошлой неделе наши воины отбили почти все вражеские атаки, которых было очень много.

Однако врагу удалось продвинуться возле села Дробышево, а серая зона увеличилась до Новоселовки.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время бойцы 425-го полка "Скала" выбили россиян из села Заречное, куда те прорвались ранее. Поскольку сообщения об этом появились только утром 8 сентября, изменения на карте DeepState еще не отражены.

Враг готовит наступление на Северск

Обостряется ситуация вокруг Северска, где враг увеличивает количество атак и подтягивает резервы. Очевидно, битва за город может стать одной из ключевых этой осенью.

Серая зона уже вплотную подошла под границы Северска, также россияне давят на Серебрянское лесничество на Луганщине и на село Серебрянка в Донецкой области.

Серебрянское лесничество, или как его называют бойцы "лес чудес", почти полностью под контролем врага. Серая зона расширилась вплотную к админгранице Луганской и Донецкой областей.

Количество штурмов на Северском направлении постоянно растет, а ситуация на участке обостряется.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Покровска?

Ситуация вокруг Покровска чрезвычайно тяжелая: враг перебрасывает на это направление лучшие бригады морской пехоты, задача которых просачиваться в город малыми группами. При этом продолжаются постоянные обстрелы всех прилегающих к Покровску и Мирнограду крупных населенных пунктов, таких как Родинское, Белицкое, Доброполье, Белозерское и даже Новодонецкое и Александровка.

Однако прошедшая неделя обозначилась не только вражескими атаками, но и успехами Сил обороны. Начнем с Добропольского выступления. Там на прошлой неделе удалось осуществить зачистку села Владимировка, выбить россиян возле Золотого Колодезя и Разино, а также в Новоторецком.





Ситуация в районе Доброполья / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Покровска россияне продвинулись в селе Зверево в направлении окраин города.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются на Днепропетровщине

Вражеские войска продолжают наступательные действия на Новопавловском направлении. Хотя не на всем участке это удалось для них. На севере линия соприкосновения неизменна. В то же время между селами Искра и Толстой в Донецкой области на трассе Запорожье – Курахово Силам обороны удалось выбить россиян.

Тем временем враг продвинулся возле Перебудовы и оккупировал Камышеваху в Донецкой области.

А вот ситуация в Днепропетровской области неутешительная. Враг на прошлой неделе прорвался в села Малиевка, Январское, Хорошее, Вороное, Сосновка и подошел под Новоселовку.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается на Запорожье

На Ореховском направлении на прошлой неделе российские войска смогли продвинуться вблизи села Малая Токмачка. Вместе с тем продолжаются попытки россиян прорваться в Степногорск.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Впереди сложная осень. В США признают, что завершить российско-украинскую войну не так просто, что было очевидным с самого начала переговорного процесса. И пока политики делают заявления о переговорах, наши воины ежедневно отражают российские атаки на земле и в воздухе, а наши села и города подвергаются ракетным и дроновым ударам. Единственной гарантией мира и спокойствия для нас являются исключительно наши Силы обороны, которые мы должны поддерживать всеми возможными способами. Самый простой из них – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.