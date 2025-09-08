О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 1 по 7 сентября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

В течение прошлой недели произошло 1 200 боевых столкновений на фронте, больше всего атак было именно в Донецкой области. По направлениям ситуация следующая:

  • Покровское направление – 330 атак;
  • Новопавловское направление – 170 атак;
  • Лиманское направление – 146 атак;
  • Северское направление – 110 атак;
  • Торецкое направление – 70 атак;
  • Харьковское направление – 64 атаки;
  • Сумское направление – 52 атаки;
  • Краматорское направление – 44 атаки;
  • Ореховское направление – 14 атак;
  • Приднепровское (Херсонское) направление – 12 атак;
  • Гуляйпольское направление – 0 атак.

На Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений остается стабильно высоким. В то же время на Северском направлении количество штурмов со стороны российских войск возросло в несколько раз. При этом вражеская активность на Херсонщине существенно снизилась, а на Гуляйпольском направлении и вовсе штурмов со стороны захватчиков не было.

В то же время линия фронта не претерпела изменений на Краматорском, Торецком, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

На Сумщине продолжаются тяжелые бои. Более того, почти по всей линии границы российские ДРГ продолжают попытки прорыва, однако Силы обороны ликвидируют вражеские группы. В то же время продолжаются бои в районе ранее захваченных россиянами сел Сумской области. На прошлой неделе россиянам, к сожалению, удалось продвинуться в Юнаковке.


Сумщина
Ситуация на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Продолжаются тяжелые бои и в Харьковской области. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись возле села Красное Первое на Харьковском направлении.

Харьковское направление
Харьковское направление
Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время продолжаются ожесточенные бои возле Купянска. Село Мирное, которое было освобождено неделей ранее, перешло в серую зону – там продолжаются бои.

Купянск
Купянск
Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Также россияне имели продвижение южнее Купянска в районе села Степная Новоселка.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Хотя россияне декларируют, что в рамках так называемых переговоров они претендуют на 4 украинские области (которые, кстати, требуют полностью), наступательные действия на Сумщине и Харьковщине показывают, что враг заинтересован не в конкретных регионах, а в захвате всей Украины.

На Лиманском направлении ситуация довольно сложная. Если на северном фланге Силам обороны удается удерживать давление вражеских войск, то на южном – ситуация хуже. И все же на прошлой неделе наши воины отбили почти все вражеские атаки, которых было очень много.

Однако врагу удалось продвинуться возле села Дробышево, а серая зона увеличилась до Новоселовки.

Лиманское направление

Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время бойцы 425-го полка "Скала" выбили россиян из села Заречное, куда те прорвались ранее. Поскольку сообщения об этом появились только утром 8 сентября, изменения на карте DeepState еще не отражены.

Обостряется ситуация вокруг Северска, где враг увеличивает количество атак и подтягивает резервы. Очевидно, битва за город может стать одной из ключевых этой осенью.

Серая зона уже вплотную подошла под границы Северска, также россияне давят на Серебрянское лесничество на Луганщине и на село Серебрянка в Донецкой области.

Серебрянское лесничество, или как его называют бойцы "лес чудес", почти полностью под контролем врага. Серая зона расширилась вплотную к админгранице Луганской и Донецкой областей.

Количество штурмов на Северском направлении постоянно растет, а ситуация на участке обостряется.

Северское направление
Северское направление
Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация вокруг Покровска чрезвычайно тяжелая: враг перебрасывает на это направление лучшие бригады морской пехоты, задача которых просачиваться в город малыми группами. При этом продолжаются постоянные обстрелы всех прилегающих к Покровску и Мирнограду крупных населенных пунктов, таких как Родинское, Белицкое, Доброполье, Белозерское и даже Новодонецкое и Александровка.

Однако прошедшая неделя обозначилась не только вражескими атаками, но и успехами Сил обороны. Начнем с Добропольского выступления. Там на прошлой неделе удалось осуществить зачистку села Владимировка, выбить россиян возле Золотого Колодезя и Разино, а также в Новоторецком.

Доброполье
Доброполье
Ситуация в районе Доброполья / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Покровска россияне продвинулись в селе Зверево в направлении окраин города.

Покровск
Покровск
Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Вражеские войска продолжают наступательные действия на Новопавловском направлении. Хотя не на всем участке это удалось для них. На севере линия соприкосновения неизменна. В то же время между селами Искра и Толстой в Донецкой области на трассе Запорожье – Курахово Силам обороны удалось выбить россиян.

Тем временем враг продвинулся возле Перебудовы и оккупировал Камышеваху в Донецкой области.

А вот ситуация в Днепропетровской области неутешительная. Враг на прошлой неделе прорвался в села Малиевка, Январское, Хорошее, Вороное, Сосновка и подошел под Новоселовку.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

На Ореховском направлении на прошлой неделе российские войска смогли продвинуться вблизи села Малая Токмачка. Вместе с тем продолжаются попытки россиян прорваться в Степногорск.

Ореховское направление
Ореховское направление
Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Впереди сложная осень. В США признают, что завершить российско-украинскую войну не так просто, что было очевидным с самого начала переговорного процесса. И пока политики делают заявления о переговорах, наши воины ежедневно отражают российские атаки на земле и в воздухе, а наши села и города подвергаются ракетным и дроновым ударам.