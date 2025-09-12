Однако украинские Силы обороны противодействуют вражеским войскам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского "Укринформу".

Смотрите также Россияне больше всего давят на 2 направлениях: карта боев на 12 сентября

Какова ситуация в районе Колодязов?

По словам представителя ОСУВ "Днепр", россияне не прекращают настойчиво пытаться обойти Колодязи с юга, а также осуществляют штурмовые и инфильтрационные мероприятия с целью проникновения в село с востока и севера.

Бельский отметил, что с приближением активных боевых действий большая часть местного населения была эвакуирована, а значительная часть домохозяйств уничтожена российскими ударами КАБов, артиллерии и FPV-дронов.

Он добавил, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении, кроме Колодязов, оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Торского, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Среднего и Ставки.

На Лиманском направлении противник не отказался от своей основной цели – захват или обход Лимана с последующим прорывом и взятием под контроль Славянска,

– отметил Бельский.

А также заверил, что Силы обороны не дают россиянам возможности выйти даже на окраины Лимана или обойти его с севера или юга.

Война России с Украиной: коротко о ситуации на фронте