Тогда же весной появились первые фото украинского безэкипажного катера, который нанес потери вражеской авиации, передает 24 Канал.
Как выглядит Magura V7 с ракетами?
6 декабря фотокорреспондент AP Ефрем Лукацкий опубликовал новые фото Magura V7.
Морской дрон "Магура V7" Главного Управления Разведки Украины, оснащен ракетами класса "земля – воздух", проплывает в неразглашенном месте в Украине, суббота, 6 декабря 2025 года,
– говорится в подписи к фотографиям.
Как выглядит уникальный "Магура V7" / Фото AP
Напомним, что Magura V7 – это увеличенный вариант дрона Magura V5, который ранее использовали для тарана российских кораблей.
Он длиннее (около 8 метров против 5,5 метра в V5) и имеет измененную форму носа, что улучшает его поведение на воде, особенно зимой.
На корпусе видно несколько антенн и датчиков. В носовой части нет взрывного заряда, но его можно установить. Главная особенность Magura V7 – он может нести две американские ракеты Sidewinder. Их дальность действия ориентировочно до 10 километров , хотя в реальных условиях может быть меньше. По характеристикам они подобны советским ракетам Р-73.
Что известно об историческом сбитии Су-30 дроном?
- Украина сбила два российских Су-30 над Черным морем с помощью морских дронов MAGURA V7, на которые установили ракеты. Это был очень нестандартный и эффективный способ. По словам военного эксперта Романа Свитана, дроны сначала выманили самолеты, а потом сбили их ракетами. Один Су-30 сбили возле Новороссийска, второй – возле Крыма. Свитан говорит, что такую же тактику можно использовать и для сбития "Шахедов" -т ракеты можно устанавливать даже на обычные грузовики.
- Генерал Николай Маломуж объяснил, что подобные удары значительно ослабили возможности россиян на Черном море: Су-30 использовали для ударов КАБами, разведки и наведения атак на украинские объекты. Теперь Россия теряет не только технику, но и репутацию своих "новейших" самолетов, которые Украина успешно уничтожает. Маломуж добавил, что из-за нехватки технологий Россия не сможет быстро заменить такие дорогие и сложные самолеты.