Тогда же весной появились первые фото украинского безэкипажного катера, который нанес потери вражеской авиации, передает 24 Канал.

Как выглядит Magura V7 с ракетами?

6 декабря фотокорреспондент AP Ефрем Лукацкий опубликовал новые фото Magura V7.

Морской дрон "Магура V7" Главного Управления Разведки Украины, оснащен ракетами класса "земля – воздух", проплывает в неразглашенном месте в Украине, суббота, 6 декабря 2025 года,

– говорится в подписи к фотографиям.

Как выглядит уникальный "Магура V7" / Фото AP

Напомним, что Magura V7 – это увеличенный вариант дрона Magura V5, который ранее использовали для тарана российских кораблей.

Он длиннее (около 8 метров против 5,5 метра в V5) и имеет измененную форму носа, что улучшает его поведение на воде, особенно зимой.

На корпусе видно несколько антенн и датчиков. В носовой части нет взрывного заряда, но его можно установить. Главная особенность Magura V7 – он может нести две американские ракеты Sidewinder. Их дальность действия ориентировочно до 10 километров , хотя в реальных условиях может быть меньше. По характеристикам они подобны советским ракетам Р-73.

Что известно об историческом сбитии Су-30 дроном?