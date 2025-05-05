Вражеский многоцелевой истребитель Су-30 был сбит впервые, и осуществлена атака была с помощью морского дрона Magura V7. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Украина использует нестандартные методы ликвидации важной для россиян авиации.

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Стратегически подорвали позиции россиян

Маломуж отметил, что враг не ожидал привлечения именно небольших морских дронов для сбивания его многоцелевого стратегического самолета. Поэтому соответствующие меры особой защиты россияне не приняли.

Украина использовала высокоточную ракету, запущенную с беспилотного дрона морского базирования. Именно такие методы позволяют дезориентировать противника,

– подчеркнул генерал армии.

Эти успешные операции, по его мнению, подорвали способность российских вооруженных сил именно на Черном море осуществлять атаки по украинским плавсредствам, по базам Черноморского побережья и даже по наземным объектам.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что 3 мая Украина сбила два российских самолета: один Су-30 вблизи Новороссийска, а второй – в Крыму. Президент подчеркнул, что украинская армия "очень метко" провела операцию по военным объектам.

Российский многоцелевой самолет Су-30 используется для ударных атак, проведения бомбардировки КАБами и, возможно, осуществления операций против украинских дронов.

Этот самолет обеспечивает и ударную часть, и, главное, оборудован системой разведки. Он способен контролировать отдельные сектора по ударам со стороны Украины и наводить на конкретные украинские объекты,

– пояснил Маломуж.

Соответственно украинские силы стратегически подорвали позицию россиян, уничтожив самолет, который, по его словам, наносил большой вред Вооруженным Силам Украины. Также потерян имидж новейших российских самолетов, которые Украина начала сбивать нестандартными способами.

Это показало, что Россия теперь не будет доминировать не только на море по использованию кораблей и подводных лодок, но и в плане применения авиации,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Кроме того, Россия не сможет производить такие высокоточные многоцелевые самолеты, стоимостью 50 миллионов долларов каждый, из-за нехватки технологий и комплектования. А это еще один удар по обороноспособности, в частности именно в финансовой части, по обеспечению российской армии.

Напомним, что в пресс-службе ГУР сообщили, что впервые в истории был уничтожен боевой самолет морским дроном. Эту операцию осуществили спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины.

Удар по самолету в районе Новороссийска был нанесен ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Сначала появилась информация, что был использован дрон Magura V5, однако впоследствии выяснилось, что это – Magura V7, который впервые продемонстрировал свои возможности. По сравнению с версией V5, у него изменена форма "носа", что улучшает мореходность дрона.