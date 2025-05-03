В вечернем обращении президент назвал "блестящим" сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона. Глава государства подчеркнул, что это доказательство украинских возможностей, передает 24 Канал.

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Два самолета за 24 часа

Владимир Зеленский рассказал, что в Крыму в результате успешной операции был уничтожен еще один самолет оккупантов.

Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет в сутки,

– сообщил политик.

Также во время этой атаки были уничтожены военные склады.

Напомним, что ночью 3 мая оккупированный полуостров оказался под массированным ударом. Так, вражеское минобороны сообщило, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 170 украинских дронов. 96 дронов сбиты над территорией аннексированного Крыма, 47 – над Краснодарским краем, девять – над территорией Ростовской области и по восемь БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Также оккупанты заявили, что над Черным морем якобы уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", а в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.