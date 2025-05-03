Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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В Крыму мощные взрывы

В 00:50 в сети сообщили, что россияне по неизвестным причинам перекрыли Крымский мост. Обычно, оккупанты прибегают к этому, если есть угроза атаки.

Впоследствии в сети сообщили, что Крым якобы атакуют дроны. В частности, утверждали о БпЛА через Красноперекопский район во временно оккупированном Крыму. Также в сети опубликовали видео, на котором зафиксировали звук, похожий на пролет дрона.

Дроны в Крыму: смотрите видео

За несколько минут в сети начали сообщать, что в Керчи раздаются мощные взрывы. Местные жители уже насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Также сообщают о работе "пе-ве-о".

Взрывы в Крыму: смотрите видео

Работа "пэ-вэ-о" в Крыму: смотрите видео

Информаторы партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Керчи раздаются очень сильные взрывы. По их словам, пока непонятно, что именно происходит во временно оккупированном Крыму.

В то же время местные телеграмм-каналы публикуют кадры с пожаром в Керчи. Что именно горит – неизвестно.

Пожар в Керчи: смотрите видео

Мощные взрывы раздаются не только в Керчи. Так, сообщают о серии сильных взрывов в Кировском районе и Феодосии. Кроме того, в Крыму предупреждали не только об атаке БпЛА с воздуха, но и безэкипажных катеров.

К слову, в ночь на 2 мая в Крыму также раздавались взрывы. Оккупанты жаловались, мол, "давно такого налета не было".

Взрывы раздаются не только в Крыму

О мощных взрывах сообщают не только в Крыму, но и в России. Так, мощный взрыв прогремел в поселке Целина, что в Ростовской области.

Согласно сообщениям в сети, на месте вспыхнул пожар.

Пожар в Ростовской области после взрыва: смотрите видео

В России жалуются, что дроновая опасность продолжается.