Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что за временно оккупированный Крым взялись бойцы подразделения "Призрак" Главного управления разведки.

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Как Украина уничтожает российскую ПВО в Крыму

Еще с 2024 года украинские специалисты проводят отдельные операции для уничтожения систем противовоздушной обороны врага в Крыму. В 2022 – 2023 годах это был первый этап нашего плана – проредить российскую ПВО. Следующим шагом стало наращивание ударов дальними дронами, чтобы заставить врага постоянно перебрасывать системы противовоздушной обороны и выбирать, какие объекты прикрывать.

Обратите внимание! 25 апреля украинские дроны поразили российский комплекс РЛС к С-400 под Саками.

Ранее Украине удалось поразить штаб Черноморского флота России, а также во время ремонта – российскую подводную лодку, причем она подверглась 2 ударам. После этого враг переместил почти всю "живую" ПВО, которая осталась в Крыму, ближе к Керчи – чтобы защитить Крымский мост.

Так что, уничтожение радиолокационной станции ЗРК С-400 – это часть системной подготовки, создания условий для деоккупации Крыма. Украина не признает и никогда не признает российскую аннексию полуострова, состоявшуюся в 2014 году.

Мы и дальше стараемся продолжать свою работу, несмотря на нехватку оружия,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Украина получает от Соединенных Штатов Америки только остатки предыдущей помощи – 8 миллиардов долларов, и то с перерывами. Если бы не пауза в военной поддержке в 2023 году, некоторые из наших операций, вероятно, были бы успешными частично или полностью.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что наше государство не остановится. Зачистка продолжается. Уничтожение ПВО в Крыму будет продолжаться.