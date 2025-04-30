Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що за тимчасово окупований Крим взялися бійці підрозділу "Примара" Головного управління розвідки.

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Як Україна знищує російську ППО у Криму

Ще з 2024 року українські фахівці проводять окремі операції для знищення систем протиповітряної оборони ворога у Криму. У 2022 – 2023 роках це був перший етап нашого плану – прорідити російську ППО. Наступним кроком стало нарощування ударів дальніми дронами, щоб змусити ворога постійно перекидати системи протиповітряної оборони та вибирати, які об'єкти прикривати.

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Раніше Україні вдалося вразити штаб Чорноморського флоту Росії, а також під час ремонту – російський підводний човен, причому він зазнав 2 ударів. Після цього ворог перемістив майже всю "живу" ППО, яка залишилася в Криму, ближче до Керчі – щоб захистити Кримський міст.

Отже, знищення радіолокаційної станції ЗРК С-400 – це частина системної підготовки, створення умов для деокупації Криму. Україна не визнає і ніколи не визнає російську анексію півострова, що відбулася у 2014 році.

Ми й далі намагаємося продовжувати свою роботу, попри брак зброї,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Україна отримує від Сполучених Штатів Америки лише залишки попередньої допомоги – 8 мільярдів доларів, і то з перервами. Якби не пауза у військовій підтримці у 2023 році, деякі з наших операцій, ймовірно, були б успішними частково або повністю.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що наша держава не зупиниться. Зачистка триває. Знищення ППО у Криму продовжуватиметься.