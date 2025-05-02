Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. Там обнародовали видео, на которых слышны громкие звуки в небе.

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Что известно о взрывах в Крыму

Российские СМИ сообщают, что Крым, в частности Севастополь, находится под массированной комбинированной атакой. Также, ссылаясь на слова местных, телеграмм-каналы обнародовали информацию о громких звуках в районе аэропорта в Симферополе.

По их данным, в районе Севастополя якобы работает российская противовоздушная оборона. Соответствующую информацию сообщают и украинские мониторинговые каналы. Россияне уже обвинили Украину в атаке на полуостров.

Атакуют Крым дронами, такого налета не было давно, работает пво,

– говорится в сообщении одного из российских телеграмм-каналов.

Взрывы в Крыму: смотрите видео

По словам очевидцев, в небе видны вспышки от взрывов. Также россияне заявляют о предварительном сбитии 15 беспилотников. Кроме вышеупомянутого, позже сообщили о взрывах и в Евпатории и Феодосии. Информации о разрушениях или раненых пока нет.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

К слову, напомним, ночью 25 апреля дроны массово атаковали Крым. Есть информация, что целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче. Отмечается, что атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы раздавались в Армянске и Красноперекопске.