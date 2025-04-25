Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

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Какие цели могли атаковать БпЛА в Крыму

В ночь на 25 апреля БпЛА дроны массово атаковали Крым. По информации подписчиков Telegram-канала, целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче.

Дроны атаковали Крым: смотрите видео

Отмечается, что атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы раздавались в Армянске и Красноперекопске.

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Правда, пока последствия атаки БпЛА на Крым остаются неизвестными.

К слову, агенты движения "Атеш" сообщили, что утром 25 апреля был прилет в городе Саки. Там зафиксировали попадание БпЛА в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова. Там добавили, поврежден сам дом и автомобилей, которые находились рядом.