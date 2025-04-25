Там были слышны громкие взрывы. Кроме того, в Шуе звучала сирена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой российские телеграмм-каналы и мониторинговые ресурсы.

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Взрывы раздавались во многих уголках Крыма

О налете дронов на Крым российские мониторинговые ресурсы сообщали примерно в 3 часа ночи 25 апреля. Беспилотники, в частности, летели возле Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая и даже в сторону Крымского моста. В частности, как уверяли пропагандисты, "в опасности была Сакская ТЭЦ".

По данным вражеских СМИ, жители полуострова сообщали о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Правда, так называемые журналисты традиционно добавляют о сбивании большого количества БпЛА. Кроме того, пожаров и последствий на земле вроде бы зафиксировано не было.

Шуя снова под ударом

О налете дронов на Ивановскую область России сообщили примерно в 4 утра. Известно, что в регионе раздавались сирены.

Через несколько минут появилась информация что БпЛА полетели на Шую. Работала ПВО.

В городе Шуя отражают атаку беспилотников,

– заявило правительство региона со ссылкой на оперштаб.

Впоследствии там добавили, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших якобы нет.