Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российской СМИ. Заметим, что там уже раздавались взрывы, ранее под ударом оказалось расположение российской 112-й гвардейской бригады ракетных войск.

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Что известно о взрывах в Шуе

Как сообщают росСМИ росСМИ, местные жители ночью пожаловались на громкие звуки стрельбы и минимум 5 мощных взрывов. Около 03:51 в регионе был введен режим опасности атаки БпЛА, также администрация города объявила об отмене завтрашних занятий в школах.

Дроны атаковали город Шуя: смотрите видео

По предварительной информации, атаке беспилотников снова подверглась 112 ракетная бригада оккупантов. По данным российских телеграмм-каналов, дроны ударили по воинской части, где расположен личный состав и ангары. В сети публикуют соответствующие кадры.

Взрывы в Ивановской области: смотрите видео

Напомним, 16 апреля, беспилотники атаковали расположение российской 112-й гвардейской бригады ракетных войск в городе Шуя Ивановской области. Российские СМИ пишут о 9 погибших в результате этого. Эта бригада атаковала Сумы в воскресенье, 13 марта.