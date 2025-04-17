Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російській ЗМІ. Зауважимо, що там вже лунали вибухи, раніше під ударом опинилося розташування російської 112-ї гвардійської бригади ракетних військ.

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Що відомо про вибухи у Шуї

Як повідомляють росЗМІ росЗМІ, місцеві жителі вночі поскаржилися на гучні звуки стрілянини та мінімум 5 потужних вибухів. Близько 03:51 в регіоні було введено режим небезпеки атаки БпЛА, також адміністрація міста оголосила про скасування завтрашніх занять у школах.

Дрони атакували місто Шуя: дивіться відео

За попередньою інформацією, атаки безпілотників знову зазнала 112 ракетна бригада окупантів. За даними російських телеграм-каналів, дрони вдарили по військовій частині, де розташований особовий склад та ангари. У мережі публікують відповідні кадри.

Вибухи в Івановській області: дивіться відео

Нагадаємо, 16 квітня, безпілотники атакували розташування російської 112-ї гвардійської бригади ракетних військ у місті Шуя Івановської області. Російські ЗМІ пишуть про 9 загиблих внаслідок цього. Ця бригада атакувала Суми в неділю, 13 березня.