Де на карті місто Шуя та що відомо про нього – повідомляє 24 Канал.

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Де розташована Шуя, яку атакували дрони

Зранку 16 квітня у місті Шуя в Іванівській області пролунали потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали бідкалися на атаку дронів та стверджували, що під ударом опинилося розташування російської 112-ї гвардійської бригади ракетних військ.

Цікаво, що саме 112 бригада окупантів стоїть за терористичною атакою на Суми у Вербну неділю, 13 квітня. Тоді внаслідок ракетних ударів загинуло 36 осіб, ще 125 – отримали поранення.

З відкритих джерел відомо, що місто Шуя – це адміністративний центр Шуйського району. Населений пункт розташований в Івановській області на межиріччі Волги та Клязьми. Це третє за численністю населення місто Івановської області. Станом на 2021 рік там проживало близько 55 тисяч осіб.

Місто Шуя розташоване за 32 кілометри від Іваново та за 310 кілометрів від Москви.

Де розташоване місто Шуя: дивіться на карті

До слова, у ГУР МО також повідомляли, що за атакою на Суми стоїть також 448-ма ракетна бригада окупантів. За словами Буданова, ракети по Сумах запустили з території Воронезької та Курської областей.