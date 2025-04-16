Где на карте город Шуя и что известно о нем – сообщает 24 Канал.

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Где расположена Шуя, которую атаковали дроны

Утром 16 апреля в городе Шуя в Ивановской области раздались мощные взрывы. Местные телеграм-каналы жаловались на атаку дронов и утверждали, что под ударом оказалось расположение российской 112-й гвардейской бригады ракетных войск.

Интересно, что именно 112 бригада оккупантов стоит за террористической атакой на Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. Тогда в результате ракетных ударов погибло 36 человек, еще 125 – получили ранения.

Из открытых источников известно, что город Шуя – это административный центр Шуйского района. Населенный пункт расположен в Ивановской области на междуречье Волги и Клязьмы. Это третий по численности населения город Ивановской области. По состоянию на 2021 год там проживало около 55 тысяч человек.

Город Шуя расположен в 32 километрах от Иваново и в 310 километрах от Москвы.

Где расположен город Шуя: смотрите на карте

К слову, в ГУР МО также сообщали, что за атакой на Сумы стоит также 448-я ракетная бригада оккупантов. По словам Буданова, ракеты по Сумам запустили с территории Воронежской и Курской областей.