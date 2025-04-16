Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Местные сообщают о взрывах и столбе дыма.
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Утром среды, 16 апреля, неизвестные дроны атаковали расположение российской 112-й бригады ракетных войск в городе Шуя Ивановской области. Эта бригада атаковала Сумы в воскресенье, 13 марта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Местные сообщают о взрывах и столбе дыма.
Смотрите также Удар по Сумах 13 апреля: количество погибших возросло, известно о 125 пострадавших