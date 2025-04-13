Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Сум, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.

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В результате ракетного удара есть погибшие

Около 10:17 в Сумах прогремел мощный взрыв, через несколько минут – повторный. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики и пусках управляемых авиабомб на Сумщине.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что российская армия 13 апреля цинично ударила по мирному населению. К сожалению, в результате атаки есть много погибших.

Сейчас количество жертв и пострадавших устанавливается.