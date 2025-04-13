Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

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Унаслідок ракетного удару є загиблі

Близько 10:17 у Сумах прогримів потужний вибух, за кілька хвилин – повторний. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пуски керованих авіабомб на Сумщині.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія 13 квітня цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих.

Наразі кількість жертв та постраждалих встановлюється.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок ракетного удару. Світла та вічна пам'ять!

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська армія вдарила по цивільному населенню Сум. Також він повідомив, що загинули мирні люди.