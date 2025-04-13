Серед поранених опинилася дитина, є дані й про велику кількість загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через балістику

У Сумах є постраждалі

Зранку 13 березня у Сумах було чути два вибухи. Незадовго після цього кореспонденти Суспільного повідомили про руйнування інфраструктури. Також оприлюднили інформацію про постраждалих, серед них, за словами журналістів, опинилася дитина.

Внаслідок вибухів у Сумах поранена дитина, повідомляють журналісти Суспільного. Також відомо про пошкодження будівель,

– ідеться у повідомленні.

Наразі очікується офіційна інформація з цього приводу від обласної військової адміністрації.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.