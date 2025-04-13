24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 13 квітня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни