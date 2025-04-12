Не нехтуйте своєю безпекою та не знімайте роботу ППО. Про те, де рухаються ворожі дрони-камікадзе, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де зараз існує небезпека через "Шахеди"
21:02, 12 квітня
Декілька груп ворожих БпЛА рухаються із Сумської в Чернігівську область.
20:46, 12 квітня
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
20:40, 12 квітня
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА