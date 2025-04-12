Не нехтуйте своєю безпекою та не знімайте роботу ППО. Про те, де рухаються ворожі дрони-камікадзе, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Ворог атакував на "буханках", "Нивах" і УАЗах: "Азов" відбив штурм біля Торецька

Де зараз існує небезпека через "Шахеди"

21:02, 12 квітня Декілька груп ворожих БпЛА рухаються із Сумської в Чернігівську область.

20:46, 12 квітня Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.