Не пренебрегайте своей безопасностью и не снимайте работу ПВО. О том, где движутся вражеские дроны-камикадзе, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где сейчас существует опасность из-за "Шахеды"

21:02, 12 апреля Несколько групп вражеских БпЛА движутся из Сумской в Черниговскую область.

20:46, 12 апреля Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.