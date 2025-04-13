24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 13 апреля. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны