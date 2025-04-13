Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 13 квітня – повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Україна втратила ще одного пілота F-16: що відомо про загибель льотчика Павла Іванова

05:23, 13 квітня

В російському Оренбурзі прогримів вибух

На ТЕЦ в російському Оренбурзі пролунав вибух. Спалахнула пожежа.

02:50, 13 квітня

Паліса назвав число укладених "контрактів 18– 24"

Заступник керівника ОП повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак, фактично було укладено лише близько 500 угод.

02:11, 13 квітня

Ворог просунувся на Курщині та Донеччині, – DeepState

Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки.

01:55, 13 квітня

В Одесі пролунали вибухи

Вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.

01:15, 13 квітня

У Миколаєві прогримів вибух

На Миколаївщині пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.