Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 13 квітня – повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Україна втратила ще одного пілота F-16: що відомо про загибель льотчика Павла Іванова
В російському Оренбурзі прогримів вибух
На ТЕЦ в російському Оренбурзі пролунав вибух. Спалахнула пожежа.
Паліса назвав число укладених "контрактів 18– 24"
Заступник керівника ОП повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак, фактично було укладено лише близько 500 угод.
Ворог просунувся на Курщині та Донеччині, – DeepState
Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки.
В Одесі пролунали вибухи
Вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.
У Миколаєві прогримів вибух
На Миколаївщині пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.