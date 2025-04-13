10:20, 13 квітня

Перший вибух прогримів у Сумах близько 10:17. Вже за кілька хвилин був повторний. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Курська.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни знову вдарили по Сумах.