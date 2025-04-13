Усе, що відомо на цей момент про жертв та поранених, наслідки та масштаби пошкоджень, реакцію української влади – розповідає 24 Канал.
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Росіяни атакували Суми ракетою
Зеленський прокоментував про удар по Сумах
Як констатував президент, попередньо, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.
Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють,
– написав він.
Міська рада показала наслідки
Внаслідок атаки загинули десятки людей
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих.
Наразі кількість жертв зросла до 20. За даними ЗМІ, серед поранених є діти, кількість постраждалих встановлюють.
У Сумах прогриміли вибухи
Перший вибух прогримів у Сумах близько 10:17. Вже за кілька хвилин був повторний. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Курська.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни знову вдарили по Сумах.