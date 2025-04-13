Все, что известно на данный момент о жертвах и раненых, последствия и масштабы повреждений, реакцию украинской власти – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также В Сумах прогремели взрывы
Россияне атаковали Сумы ракетой
Зеленский прокомментировал об ударе по Сумах
Как констатировал президент, предварительно, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.
Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают,
– написал он.
Городской совет показал последствия
В результате атаки погибли десятки людей
Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что российская армия цинично ударила по мирному населению. К сожалению, в результате атаки есть много погибших.
Сейчас количество жертв возросло до 20. По данным СМИ, среди раненых есть дети, количество пострадавших устанавливают.
В Сумах прогремели взрывы
Первый взрыв прогремел в Сумах около 10:17. Уже через несколько минут был повторный. Воздушные силы незадолго до этого сообщали об угрозе применения агрессором баллистического вооружения из Курска.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россияне снова ударили по Сумах.