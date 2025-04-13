11:47, 13 апреля

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что российская армия цинично ударила по мирному населению. К сожалению, в результате атаки есть много погибших.

Сейчас количество жертв возросло до 20. По данным СМИ, среди раненых есть дети, количество пострадавших устанавливают.