Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

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У Кривому Розі багато загиблих після атаки

Російська армія 4 квітня завдала балістичного удару по центру житлового району. Станом на 19:25 відомо про 12 загиблих, понад 50 осіб – отримали поранення.

Відомо, що серед жертв є діти. Так, внаслідок російського удару загинуло двоє дітей.

Після цинічної ракетної атаки у Кривому Розі спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки. Наразі наслідки атаки уточнюються.