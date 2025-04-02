Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок удару
Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою удень 2 квітня. Відомо, що ворог вдарив по одному з місцевих підприємств. На жаль, внаслідок ворожої атаки є жертви та поранені.
Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений,
– повідомив Лисак.
Також внаслідок атаки виникла пожежа, наразі з'ясовуються всі деталі.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Згодом Лисак додав, що кількість постраждалих, за попередньою інформацією, зросла до трьох осіб. Наразі їм усім надають медичну допомогу, медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.