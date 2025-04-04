Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

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В Кривом Роге много погибших после атаки

Российская армия 4 апреля нанесла баллистический удар по центру жилого района. По состоянию на 19:25 известно о 12 погибших, более 50 человек – получили ранения.

Известно, что среди жертв есть дети. Так, в результате российского удара погибли двое детей.

После циничной ракетной атаки в Кривом Роге вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки. Сейчас последствия атаки уточняются.