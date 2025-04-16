Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Місцеві повідомляють про вибухи та стовп диму.
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Уранці середи, 16 квітня, невідомі дрони атакували розташування російської 112-ї бригади ракетних військ у місті Шуя Івановської області. Ця бригада атакувала Суми в неділю, 13 березня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Місцеві повідомляють про вибухи та стовп диму.
Дивіться також Удар по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла, відомо про 125 постраждалих