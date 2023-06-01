Скільки разів Росія атакувала Київ "Іскандерами", яку загрозу несуть російські ракети, з якою ефективністю їх збивають сили ППО України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яка різниця між "Іскандер-К" та "Іскандер-М"

Застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" дозволяє одночасно завдавати удару ракетою "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

Принципова різниця між "Іскандер-К" та "Іскандер-М" полягає у наступному: "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – це балістика.

Щоб було простіше зрозуміти відмінність ракет, варто навести пояснення речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната. За його словами, "Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування, а не морського.

Натомість "Іскандер-М" – це балістична ракета, яка підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості.

Що об'єднує ці дві ракети? Як розповів Ігнат, їхня бойова частина близько 500 кілограмів, як у "Кинджала", а дальність ураження 500 – 600 кілометрів.

До уваги. "Іскандери" – це ракети наземного базування. Наприклад, X-101, X-555 та "Кинджал" – це ракети повітряного базування, які Росія запускає з літаків. Той же "Калібр" – ракета морського базування, якою Росія атакує з кораблів у Чорному морі.

"Іскандер-К" чи "Іскандер-М": яку ракету важче збити

Обидві ракети несуть велику бойову частину. Оцінювати їхню загрозу можна зважаючи на те, яку ракету складніше збити.

Ракета "Іскандер-К" не є гіперзвуковою, тобто має швидкість, меншу за швидкість звуку. Саме "Іскандер-К" росіяни використали під час атаки на Миколаїв 27 квітня 2023 року.

Тоді речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною. Водночас складність збиття ракети полягає в тому, що ракета летить дуже низько. Відтак, її важко виявити й зрештою збити.

Водночас ракета "Іскандер-М" має підвищені характеристики щодо швидкості порівняно з попередньою версією "Іскандер-К". Хоча точні дані щодо швидкості "Іскандер-М" не розголошуються, низка джерел та експертів вважають, що вона є гіперзвуковою.

"Іскандер-М" має покращену систему керування, що дозволяє більш точне наведення на ціль та забезпечує високу точність удару. Також "Іскандер-М" має більшу маневровність та здатність ухилитися від систем протиповітряної оборони.

Важливо! Наразі Україна здатна збивати "Іскандер-М" тільки завдяки Patriot, а також зможе це робити, коли отримає FSAF SAMP/T. Варто зазначити, що для того, щоб ЗРК Patriot збив "Іскандер-М", ракета повинна увійти в зону дії ЗРК.

Натомість для збиття ракет "Іскандер-К" Україна має більше засобів. Ефективними проти "Іскандер-К" можуть бути навіть ПЗРК "Ігла" чи "Стінгер".

"Іскандер-К" у дефіциті: чому Росія не часто використовує цю ракету

Військовий портал Defense Express уточнює, що "Іскандер-К" – це узагальнена назва крилатих ракет, які росіяни можуть використовувати у складі ОТРК "Іскандер". Мовиться про ракети 9М728 (також зустрічається під позначенням Р-500) та 9М729.

Станом на 23 лютого 2022 року, як пише портал, армія Росії мала в запасі лише 100 ракет обох типів – 9М728 та 9М729. Протягом 10 перших місяців повномасштабного вторгнення російський ВПК зміг виготовити лише 20 ракет обох типів, із середнім темпом по дві крилаті ракети на місяць.

Приблизно з такими ж темпами росіяни поповнюють запаси "Кинджалів".

У Defense Express вважають, що неспроможність Росії швидко поповнювати ракетні запаси й визначала те, що окупанти доволі рідко використовували "Іскандер-К" для обстрілів України.

Станом на початок січня 2023 року було відомо про 68 відстріляних одиниць 9М728 та 9М729, залишок обчислювався на рівні лише 52 крилатих ракет до ОТРК "Іскандер".

Зверніть увагу. За даними Forbes, одна ракета "Іскандер" без уточнення типу коштує Росії 3 мільйони доларів.

Хронологія російських атак "Іскандерами" на Київ

Згідно з аналізом зведень Повітряних Сил ЗСУ, у травні 2023 року тільки під час атак на Київ росіяни використали 15 балістичних і крилатих ракет "Іскандер" та, ймовірно, С-400. Усі 15 ракет було знищено.

16 травня 2023

Росія випустила по Києву три балістичні ракети вночі 16 травня. У Повітряних Сил заявили, що всі три ракети було знищено. Мовиться про "Іскандер-М" та, ймовірно, С-400.

18 травня 2023

За офіційною інформацією, 18 травня сили ППО знищили дві з двох балістичних ракет "Іскандер-М" під час атаки окупантів на Київ.

29 травня 2023

Росія випустила 11 "Іскандерів" під час атаки на Київ 29 травня. Усі ракети було знищено.

Уламок ракети впав у Києві 29 травня: дивіться відео

1 червня 2023

Росіяни вночі 1 червня випустили по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Усі ракети, за даними Повітряних Сил ЗСУ, було знищено.

Підсумок. У період з 16 травня до 1 червня 2023 року тільки в Києві було знищено 25 російських "Іскандерів", якщо відкинути інформацію, що 16 травня могли збити С-400.

На порятунок є лічені хвилини: чому важливо бути в укритті під час атаки "Іскандерів"

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що Росія атакує Київ "Іскандерами" з району Брянської області, що приблизно за 340 кілометрів від столиці України.

Тому ракета досить швидко підлітає до Києва. Відтак, у бойової обслуги, наприклад, ЗРК Patriot, є кілька хвилин, щоб побачити ціль та зрештою знищити. Крім того, лічені хвилини є у цивільних, щоб пройти в укриття.

"Іскандер-М" через те, що це балістична ракета, долітає до цілі значно швидше, аніж крилата ракета "Іскандер-К".

На жаль, приклад атаки на Київ 1 червня продемонстрував, що в людей вкрай мало часу, щоб спуститися в укриття. Зокрема, уламки ракет впали у Деснянському районі Києва, внаслідок чого загинуло троє людей.

Наслідки ракетної атаки на Київ 1 червня 2023 / Фото ДСНС

За словами місцевих мешканців, уламки впали через 10 хвилин після тривоги. Ймовірно, трагічні наслідки спричинило й те, що укриття було закрите. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Юрій Ігнат наполягає, що українцям потрібно не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті.

Річ у тім, що бойова частина "Іскандерів" – це сотні кілограмів вибухівки. Хоча ракета може бути уражена, але бойова частина може не вибухнути в повітрі. Тобто після збиття ракети бойова частина може бути не пошкоджена та впасти на землю і вибухнути.

Тому уламки становлять величезну небезпеку для цивільного населення.