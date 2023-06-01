Досі ППО Київщині працювало на відмінно, збиваючи повітряні цілі, однак трагічних наслідків завдало падіння уламків. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для 24 Каналу пояснив, чим небезпечні уламки балістичних і крилатих ракет для цивільного населення.

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1 червня ворог атакував Київ балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер". Відомо про травмованих та жертв внаслідок падіння уламків у приміщення міської лікарні.

Якщо бойова частина не розірвалася – небезпека величезна

"Сотні кілограмів вибухівки. Так, ракета може бути уражена, але бойова частина може не вибухнути в повітрі. З дронами теж таке трапляється. Сам планер уражений, а бойова частина може бути не пошкоджена вражаючими уламками зенітної ракети", – прокоментував Ігнат.

При збитті крилата ракета, оскільки летить вище, може розірватися вище, натомість балістична, зокрема "Іскандер-К", може летіти на 100 – 200 метрів у повітрі і вибухнути там. Однак це не має особливого значення в різниці від ураження від уламків. Вони становлять величезну небезпеку для цивільного населення, тому під час сигналу про небезпеку з повітря, українці мають дотримуватися правил у обов'язково перебувати в укритті.

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