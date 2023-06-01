Досі ППО Київщині працювало на відмінно, збиваючи повітряні цілі, однак трагічних наслідків завдало падіння уламків. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для 24 Каналу пояснив, чим небезпечні уламки балістичних і крилатих ракет для цивільного населення.
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1 червня ворог атакував Київ балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер". Відомо про травмованих та жертв внаслідок падіння уламків у приміщення міської лікарні.
Якщо бойова частина не розірвалася – небезпека величезна
"Сотні кілограмів вибухівки. Так, ракета може бути уражена, але бойова частина може не вибухнути в повітрі. З дронами теж таке трапляється. Сам планер уражений, а бойова частина може бути не пошкоджена вражаючими уламками зенітної ракети", – прокоментував Ігнат.
При збитті крилата ракета, оскільки летить вище, може розірватися вище, натомість балістична, зокрема "Іскандер-К", може летіти на 100 – 200 метрів у повітрі і вибухнути там. Однак це не має особливого значення в різниці від ураження від уламків. Вони становлять величезну небезпеку для цивільного населення, тому під час сигналу про небезпеку з повітря, українці мають дотримуватися правил у обов'язково перебувати в укритті.
Кадри з обстрілу Києва 1 червня: дивитися відео
Обстріл Києва 1 червня: детально
- Російські терористи випустили по столиці 10 ракет, усі цілі було знищено українською протиповітряною обороною, однак зафіксовані падіння уламків.
- Ворог використав 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з Брянської області.
- Відомо, що уламки ворожої ракети влучили в дитячу поліклініку та сусідні будинки. На місці загинуло 3 людини, 10 були поранені. Серед жертв — дитина 2012 року народження.