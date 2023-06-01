Відповідною інформацією під час телемарафону поділився речник КМВА Михайло Шаманов. Він зауважив, що цього разу по столиці били не з авіації.

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Атакували не з літаків

Ця атака, ймовірно, була з застосуванням оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. Але остаточну кількість та тип зброї визначать Повітряні сили, – наголосив він.

Наявна інформація свідчить про те, що всі виявлені цілі знищені силами та засобами ППО.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ з'явилася інформація щодо того, чим саме атакував Київ ворог. У ніч проти 1 червня окупанти завдали удару 10 ракетами з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ними били по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Сили та засоби ППО збили всі 10 ракет.