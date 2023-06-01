Зокрема, двоє маленьких українців. Крім того, близько 10 людей зазнали поранень. 24 Канал зібрав все, що відомо про цинічний ракетний удар по столиці, якого ворог завдав у День захисту дітей.

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Могли атакувати з балістики

Перший день літа. День захисту дітей. А росіяни здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей,

– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також зауважив, що ця атака пов'язана з застосуванням росіянами, ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Сергій Попко зазначив, що ракети летіли не з літаків. Водночас додав, що точно про тип ракет повідомляють уже у Повітряних силах.

Наявна інформація свідчить про те, що всі повітряні цілі виявили та знищили сили і засоби ППО. Втім, не минулося без влучання уламків.

Що відомо про влучання уламків

У КМВА зазначили, що влучання уламків цілей ворога зафіксували у кількох районах. Відомо про пошкодження, а також жертв і постраждалих.

Деснянський район. Там зафіксували пошкодження житлового будинку, в якому вибиті вікна та двері. Також вибуховою хвилею зірвало балкон.

Крім того, є пошкодження нежитлового фонду:

зафіксували падіння уламків на дитячу поліклініку;

ще уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

пошкоджень від уламків зазнав дільничий пункт поліції;

також уламки впали на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район. Відомо, що в одному з будинків через уламки сталося сильне задимлення. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також уламки впали на адміністративну будівлю, пошкоджені припарковані автівки, кілька транспортних засобів згоріли. А ще уламки впали у дворах будинків, на проїжджій частині, а також на зелених зонах.

Дарницький район. Там в одному з житлових будинків через вибухову хвилю вибило вікна. Крім того, пошкоджень зазнав трубопровід гарячого водопостачання. Туди вже виїхала ремонтна бригада. Також уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксували руйнування на першому поверсі. Ще уламки впали у дворах будинків і на проїжджій частині.

Що відомо про жертв і постраждалих

У Дарницькому районі ніхто не постраждав від ракетного удару росіян.

ніхто не постраждав від ракетного удару росіян. У Деснянському районі загинуло троє людей. Серед них – двоє дітей, віком 5 – 6 років та 12 – 13 років. Крім того, госпіталізували 7 людей. Ще двоє отримали медичну допомогу на місці.

загинуло троє людей. Серед них – двоє дітей, віком 5 – 6 років та 12 – 13 років. Крім того, госпіталізували 7 людей. Ще двоє отримали медичну допомогу на місці. У Дніпровському районі, за даними КМВА, постраждало 3 людей. Двох із них госпіталізували.

Як розповів наш журналіст, жертвами стали ті, хто намагався сховатися від ракетного удару. Люди бігли до поліклініки, де було єдине укриття для мешканців сусідніх будинків. Але вони не встигли дістатися до безпечного місця, коли на них упали уламки повітряних цілей ворога.

Й оскільки окупанти атакували, ймовірно, балістичними ракетами, то українці просто не встигли перейти до безпечних місць. Як зазначили у КМВА, під час таких атак між оголошенням повітряної тривоги та вибухами часто минають лічені секунди. Тож потрібно бути максимально оперативними, щоб перебратися до укриття.