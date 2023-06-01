Як розповідають журналісти 24 Каналу, люди намагалися врятуватися. Вони бігли до укриття, але встигли це зробити не всі. Причиною став підступний удар, якого завдали росіяни.
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Вибухи чули водночас з сиреною
Наші журналісти зауважили, що укриття було саме у медзакладі, тому туди бігли люди. На жаль, сховатися від ракетного удару встигли не всі через сам характер атаки.
Цього разу окупанти здійснили атаку, ймовірно, з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. В таких випадках сповіщення про загрозу з неба може надходити тоді ж, коли і стається вибух.
Що відомо про ракетний удар по столиці
- У КМВА наголосили, що окупанти здійснили чергову атаку на столицю та продовжують вбивати. Зокрема, українських дітей.
Ця атака пов'язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків,
– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
- Він додав, що попередньо мовиться про крилаті ракети та балістичні. Водночас попрохав зачекати на офіційний звіт від Повітряних сил ЗСУ.
- Попередньо, усі виявлені цілі збили сили та засоби ППО. Втім, не минулося без наслідків падіння уламків. Зокрема, жертв і руйнувань.
- У Деснянському районі уламки впали на поліклініку, а також прилеглу багатоповерхівку. Відомо, що загинуло 3 людей та ще близько 10 зазнали поранень. Серед жертв – двоє маленьких українців.
- У Дніпровському районі уламки пошкодили житловий будинок. Зафіксовано також займання припаркованих автівок. Також уламки впали на проїжджу частину. Є інформація про постраждалих, яким надали медичну допомогу.
- Глава КМВА закликав бути надзвичайно обережними. Особливо, коли мовиться про балістичні ракети. Останні летять дуже швидко. В такому випадку між оголошенням повітряної тривоги і підльотом ракет минають лічені секунди. Тож слід мати всі необхідні речі з собою, щоб оперативно перейти до укриття.