Як розповідають журналісти 24 Каналу, люди намагалися врятуватися. Вони бігли до укриття, але встигли це зробити не всі. Причиною став підступний удар, якого завдали росіяни.

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Вибухи чули водночас з сиреною

Наші журналісти зауважили, що укриття було саме у медзакладі, тому туди бігли люди. На жаль, сховатися від ракетного удару встигли не всі через сам характер атаки.

Цього разу окупанти здійснили атаку, ймовірно, з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. В таких випадках сповіщення про загрозу з неба може надходити тоді ж, коли і стається вибух.

Що відомо про ракетний удар по столиці

У КМВА наголосили, що окупанти здійснили чергову атаку на столицю та продовжують вбивати. Зокрема, українських дітей.

Ця атака пов'язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків,

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.