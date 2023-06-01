Как рассказывают журналисты 24 Канала, люди пытались спастись. Они бежали к укрытию, но успели это сделать не все. Причиной стал коварный удар, нанесенный россиянами.
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Взрывы слышали одновременно с сиреной
Наши журналисты заметили, что укрытие было именно в медучреждении, поэтому туда бежали люди. К сожалению, укрыться от ракетного удара успели не все из-за самого характера атаки.
На этот раз оккупанты совершили атаку, вероятно, из оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования В таких случаях уведомление об угрозе с неба может поступать тогда, когда и происходит взрыв.
Что известно о ракетном ударе по столице
- В КГВА отметили, что оккупанты совершили очередную атаку на столицу и продолжают убивать. В частности, украинских детей.
Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев полетели не из самолетов,
– отметил начальник КГВА Сергей Попко.
- Он добавил, что предварительно говорится о крылатых ракетах и баллистических. В то же время попросил подождать официального отчета от Воздушных сил ВСУ.
- Предварительно, все обнаруженные цели сбили силами и средствами ПВО. Впрочем, не обошлось без последствий падения обломков. В частности, жертв и разрушений.
- В Деснянском районе обломки упали на поликлинику, а также близлежащую многоэтажку. Известно, что погибли 3 человека и еще около 10 получили ранения. Среди жертв – двое маленьких украинцев.
- В Днепровском районе обломки повредили жилой дом. Зафиксировано также возгорание припаркованных автомобилей. Также обломки упали на проезжую часть. Есть информация о пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.
- Глава КГВА призвал быть очень осторожными. Особенно когда речь идет о баллистических ракетах. Последние летят очень быстро. В таком случае между оглашением воздушной тревоги и подлетом ракет проходят считанные секунды. Поэтому нужно иметь все необходимые вещи с собой, чтобы оперативно перейти к укрытию.