Как рассказывают журналисты 24 Канала, люди пытались спастись. Они бежали к укрытию, но успели это сделать не все. Причиной стал коварный удар, нанесенный россиянами.

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Взрывы слышали одновременно с сиреной

Наши журналисты заметили, что укрытие было именно в медучреждении, поэтому туда бежали люди. К сожалению, укрыться от ракетного удара успели не все из-за самого характера атаки.

На этот раз оккупанты совершили атаку, вероятно, из оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования В таких случаях уведомление об угрозе с неба может поступать тогда, когда и происходит взрыв.

Что известно о ракетном ударе по столице

В КГВА отметили, что оккупанты совершили очередную атаку на столицу и продолжают убивать. В частности, украинских детей.

Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев полетели не из самолетов,

– отметил начальник КГВА Сергей Попко.