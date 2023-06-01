В частности, двое маленьких украинцев. Кроме того, около 10 человек получили ранения. 24 Канал собрал все, что известно о циничном ракетном ударе по столице, который враг нанес в День защиты детей.

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Могли атаковать баллистикой

Первый день лета. День защиты детей. А россияне совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей,

– подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Он также отметил, что эта атака связана с применением россиянами, вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Сергей Попко отметил, что ракеты летели не из самолетов. В то же время добавил, что точно о типе ракет сообщают уже в Воздушных силах.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что все воздушные цели обнаружили и уничтожили силы и средства ПВО. Впрочем, не обошлось без попадания обломков.

Что известно о попадании обломков

В КГВА отметили, что попадание обломков целей врага было зафиксировано в нескольких районах. Известно о повреждениях, а также жертвах и пострадавших.

Деснянский район. Там зафиксировали повреждение жилого дома, в котором выбиты окна и двери. Также взрывной волной сорвало балкон.

Кроме того, есть повреждения нежилого фонда:

зафиксировали падение обломков на детскую поликлинику;

еще обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;

повреждения от обломков получил участковый пункт полиции;

также обломки упали на детский сад, взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район. Известно, что в одном из домов из-за обломков произошло сильное задымление. Кроме того, взрывной волной выбило окна.

Также обломки упали на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько транспортных средств сгорели. А еще обломки свалились во дворы домов, на проезжей части, а также на зеленых зонах.

Дарницкий район. Там в одном из жилых домов из-за взрывной волны выбило окна. Кроме того, повреждения получил трубопровод горячего водоснабжения. Туда уже уехала ремонтная бригада. Также обломки свалились на нежилое здание, зафиксировали разрушение на первом этаже. Еще обломки рухнули во дворах домов и на проезжей части.

Что известно о жертвах и пострадавших

В Дарницком районе никто не пострадал от ракетного удара россиян

никто не пострадал от ракетного удара россиян В Деснянском районе погибли три человека. Среди них – двое детей в возрасте 5 – 6 лет и 12 – 13 лет. Кроме того, госпитализировали 7 человек. Еще двое получили медицинскую помощь на месте.

погибли три человека. Среди них – двое детей в возрасте 5 – 6 лет и 12 – 13 лет. Кроме того, госпитализировали 7 человек. Еще двое получили медицинскую помощь на месте. В Днепровском районе, по данным КГВА, пострадали 3 человека. Двое из них были госпитализированы.

Как рассказал журналист, жертвами стали те, кто пытался скрыться от ракетного удара. Люди бежали в поликлинику, где было единственное укрытие для жителей соседних домов. Но они не успели добраться до безопасного места, когда на них упали обломки воздушных целей врага.

И поскольку оккупанты атаковали, вероятно, баллистическими ракетами, то украинцы просто не успели перейти к безопасным местам. Как отметили в КГВА, во время таких атак между объявлением воздушной тревоги и взрывами часто проходят считанные секунды. Поэтому нужно быть максимально оперативным, чтобы перебраться в укрытие.