Обыски проводятся Киевской городской прокуратурой и полицией. Это в комментарии 24 Каналу подтвердила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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Следственные действия в КГГА проводит прокуратура и полиция,

– сообщила пресс-секретарь.

Обыски также проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Утром правоохранители проводили обыски в поликлинике, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА.

Обратите внимание! Руководителя Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова предлагают отстранить от исполнения обязанностей на время расследования обстоятельств гибели людей у укрытия поликлиники.

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