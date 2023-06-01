С соответствующей просьбой обратился в Офис Президента городской глава Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что следствие должно установить, было ли открыто ночью укрытие.

Внимание Укрытие ночью будут проверять патрульные: Кличко сказал, была ли закрыта дверь хранилища поликлиники

Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека,

– отметил мэр.

По его словам, отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Ранее Виталий Кличко отмечал, что "ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий, которые должны работать".

Мэр обещал, что решения о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.

Внимание! Ранее Ратников заявил, что ночью части людей все же удалось попасть в хранилище поликлиники №3. Директор этой больницы объяснил, что работник ночной смены открыл для местных жителей центральный вход заведения.

Было ли укрытие поликлиники закрытым