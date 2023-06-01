Об этом заявил городской глава Виталий Кличко, отметив, что это должно установить расследование. Мэр также сообщил, что распорядился дополнительно проверить доступ ко всем укрытиям в Киеве и напомнил, кто за это ответственен.

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В каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, нанесенных на карту укрытий столицы,

– отметил Виталий Кличко.



Пока невозможно ответить, действительно ли двери укрытия поликлиники были закрыты / Фото с телеграмму Виталия Кличко

Патрульные будут проверять доступ к укрытиям ночью

Виталий Кличко отметил, что городской совет договорился с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.

Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам,

– сообщил мэр.



Воронка на месте попадания обломков ракет в Деснянском районе / Фото с телеграма Виталия Кличко

Важно! Обстоятельства трагедии: были ли закрыты двери укрытия, служебная халатность охранника и роль администрации поликлиники – установит расследование. Этим занимается полиция, служба безопасности Украины и прокуратура.

Была ли закрыта дверь в укрытие поликлиники

Виталий Кличко подчеркнул, что в настоящее время следствие устанавливает, открыто ли было укрытие: были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники из нее выводили группу людей.

По данным мэра в Деснянском районе повреждены 3 школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.

В общем, в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек – три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 9 человек госпитализировали, один из них – в тяжелом состоянии. Семеро – получили амбулаторную помощь, в том числе ребенок.

Что этому предшествовало