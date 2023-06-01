Об этом заявил городской глава Виталий Кличко, отметив, что это должно установить расследование. Мэр также сообщил, что распорядился дополнительно проверить доступ ко всем укрытиям в Киеве и напомнил, кто за это ответственен.
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В каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, нанесенных на карту укрытий столицы,
– отметил Виталий Кличко.
Пока невозможно ответить, действительно ли двери укрытия поликлиники были закрыты / Фото с телеграмму Виталия Кличко
Патрульные будут проверять доступ к укрытиям ночью
Виталий Кличко отметил, что городской совет договорился с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.
Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам,
– сообщил мэр.
Воронка на месте попадания обломков ракет в Деснянском районе / Фото с телеграма Виталия Кличко
Была ли закрыта дверь в укрытие поликлиники
Виталий Кличко подчеркнул, что в настоящее время следствие устанавливает, открыто ли было укрытие: были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники из нее выводили группу людей.
По данным мэра в Деснянском районе повреждены 3 школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.
В общем, в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек – три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 9 человек госпитализировали, один из них – в тяжелом состоянии. Семеро – получили амбулаторную помощь, в том числе ребенок.
Что этому предшествовало
- Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники было закрыто.
- Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие, которое было закрыто.
- К слову, охранника поликлиники Деснянского района столицы, где во время ракетной атаки было закрыто укрытие, доставили в полицию с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют его роль и участие с непредоставлением доступа к укрытию. Это подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии 24 Каналу.